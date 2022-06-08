Виктория Синицина в отпуске упала с лестницы и повредила руку
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина сообщила, что в отпуске, который она проводила в мае, упала с лестницы и повредила руку.
«О том, что у меня с рукой. Я упала. Не на льду, на лестнице. Очень обидно, потому что это произошло в отпуске. Упала с лестницы, где было всего лишь две ступеньки. Я поскользнулась и просто грохнулась плашмя. Это было больно, и теперь я на каждую ступеньку смотрю косым взглядом.
Прилетела на спину, на руку. И чуть-чуть себе сделала неприятную травму. Но я уверена, что всё будет в порядке, рука пройдёт, я каждый день ею занимаюсь», — рассказала Синицина в своём телеграм-канале.
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