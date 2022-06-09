Юрий Борзаковский оценил результат Трусовой в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, бывший главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой на юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Трусова прыгнула на 4,19 м и заняла последнее место, всего было шесть участниц.

«Для вообще первого раза в прыжках в длину 4,19 метра — неплохой результат. Если Трусова потренируется в плане технического выполнения прыжка и наберёт базу, чтобы прыгать в длину, конечно, она улучшит этот результат.

Но Трусовой отдельное спасибо за то, что она приняла участие в этих соревнованиях. Это вопрос больше к популяризации лёгкой атлетики. То, что человек из другого вида спорта принял участие в королеве российского спорта, — огромный плюс для нас», — сказал Борзаковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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