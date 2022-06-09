Александра Трусова выполнила второй юношеский разряд в прыжках в длину

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, выполнила второй юношеский разряд. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.

Второй юношеский разряд даётся за прыжок на 4,00 м. До первого юношеского разряда Трусовой не хватило 11 см. Этот разряд даётся за прыжок на 4,30 м.

Результаты юниорского турнира на Неделе лёгкой атлетики (девушки):

1. Светлана Антошина (Брянск) — 6,09 м.

2. Анастасия Кукушкина (Саратов) — 6,09.

3. Виолетта Разбейко (Краснодар) — 5,88.

4. Виктория Кожокар (Москва) — 5,48.

5. Влада Михеева (Иваново) — 5,41.

6. Александра Трусова (Москва) — 4,10.

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