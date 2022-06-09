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Татьяна Тарасова отреагировала на дебют Александры Трусовой в прыжках в длину

Татьяна Тарасова отреагировала на дебют Александры Трусовой в прыжках в длину
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой на юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Трусова прыгнула на 4,19 м и заняла последнее место, всего было шесть участниц.

«Она разносторонняя и талантливая девочка во всём. Хочется поздравить её тренера. Это очень хорошая работа тренера», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Результаты юниорского турнира на Неделе лёгкой атлетики (девушки):
1. Светлана Антошина (Брянск) — 6,09 м.
2. Анастасия Кукушкина (Саратов) — 6,09.
3. Виолетта Разбейко (Краснодар) — 5,88.
4. Виктория Кожокар (Москва) — 5,48.
5. Влада Михеева (Иваново) — 5,41.
6. Александра Трусова (Москва) — 4,10.

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