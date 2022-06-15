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Опубликован состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023

Опубликован состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023
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Опубликован состав сборной России по фигурному катанию в сезоне-2022/2023. Соответствующий документ обнародовало Министерство спорта Российской Федерации.

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Пётр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Парное катание: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

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