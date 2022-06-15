Скандально известный врач попал в состав сборной России по фигурному катанию

Министерство спорта РФ объявило состав сборной России по фигурному катанию на коньках, в который вошел врач Филипп Шветский. Он будет работать с группой Этери Тутберидзе.

Филипп известен своей неоднозначной репутацией. Шветский был вовлечён в тёмную скандальную историю с допингом. В 2007 году шестеро российских гребцов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Шветский, занимавший тогда должность врача сборной России по академической гребле, взял вину на себя и признался во введении спортсменам легальных препаратов нелегальным способом – внутривенно.

Филиппа и до этого можно было часто наблюдать в компании Камилы Валиевой и Этери Тутберидзе. Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине выяснилось, что допинг-проба Камилы дала положительный результат на запрещённые вещества в крови.