Алёна Косторная с группой Елены Буяновой начала предсезонный сбор в Новогорске

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная в составе группы Елены Буяновой прибыла на базу в Новогорске для прохождения учебно-тренировочных сборов, сообщает «Матч ТВ».
Отметим, что Косторная на прошлой неделе принимала участие в шоу «Союз чемпионов» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Также по информации издания, в Новогорске осуществляют подготовку к новому сезону тренер Вероника Дайнеко со своим учеником Петром Гуменником.
Косторная перешла от Этери Тутберидзе в этом межсезонье, однако стороны ещё не приняли решения о сотрудничестве на постоянной основе.
Свои главные победы 18-летняя Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
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