«Не хотят соревноваться». Навка — о приостановке карьеры Пападакис и Сизерона

Российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала решение французских фигуристов, олимпийских чемпионов в танцах на льду, Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить сезон-2022/2023.

«С чем может быть связано? Да просто пропускают, не хотят соревноваться. В чём тут такая интрига? Люди стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира — это огромный каторжный труд», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон являются многократными чемпионами мира и Европы, олимпийскими чемпионами в Пекине (2021), а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане (2018).

Напомним, ранее Илья Авербух прокомментировал своё отношение к решению французских фигуристов.