Авербух назвал потерю мотивации причиной приостановки карьеры Пападакис и Сизерона

Советский и российский фигурист Илья Авербух прокомментировал решение французских фигуристов, олимпийских чемпионов в танцах на льду, Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить сезон-2022/2023.
«Они дошли до своего пика: выиграли все турниры, которые только возможно. Пападакис и Сизерон — одни из самых титулованных спортсменов в танцах на льду. Пятикратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы… Думаю, они потеряли моральную мотивацию. Такая пауза вполне объяснима. Попробуют себя в другом амплуа», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон являются многократными чемпионами мира и Европы, олимпийскими чемпионами в Пекине (2021), а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане (2018).
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