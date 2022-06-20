Вайцеховская: не время сейчас Пападакис и Сизерону уходить

Известная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о решении олимпийских чемпионов в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить следующий сезон. Эксперт призналась, что ей будет не хватать спортсменов.



«C нетерпением жду возвращения в соревновательные танцы на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.



Во-первых, велика вероятность, что за тот год, что французы решили взять себе в качестве отпуска и уже объявили об этом миру, в международный спорт вернётся Россия, и в соревнованиях снова появится азарт.



А во-вторых, у Пападакис и Сизерона уже был опыт пропуска сезона, и опыт этот оказался более чем успешным, как показали Игры в Пекине.



Почему-то и сейчас не покидает чувство, что история повторится. Что Габи с Гийомом совершенно чётко понимают, чего хотят и как этого добиться, хоть и не говорят об этом вслух.



Ну и печально, конечно, что в ближайшем приближении к олимпийским чемпионам сейчас не просматривается никакой другой пары. Не время им уходить, короче…» – написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

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