Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят сезон-2022/2023

Французские фигуристы, олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, заявили, что пропустят сезон-2022/2023.

«Мы решили взять перерыв и провести год без соревнований», — приводит слова Габриэлы Пападакис L`Equipe.

Отметим, что спортсмены перед началом прошлого сезона допускали, что сезон-2021/2022 может стать для них последним.

27-летние фигуристы пропустили последний чемпионат Европы, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Пекине, которые оказались для французов триумфальными. Особо тёплым для спортсменов было золото последнего чемпионата мира, который проходил на их родине — в Монпелье (Франция). Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане.