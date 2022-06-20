Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят сезон-2022/2023

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят сезон-2022/2023
Комментарии

Французские фигуристы, олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, заявили, что пропустят сезон-2022/2023.

«Мы решили взять перерыв и провести год без соревнований», — приводит слова Габриэлы Пападакис L`Equipe.

Отметим, что спортсмены перед началом прошлого сезона допускали, что сезон-2021/2022 может стать для них последним.

27-летние фигуристы пропустили последний чемпионат Европы, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Пекине, которые оказались для французов триумфальными. Особо тёплым для спортсменов было золото последнего чемпионата мира, который проходил на их родине — в Монпелье (Франция). Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«На них косо смотрят». Французские чемпионы рады, что ЧМ прошёл без наших фигуристов «На них косо смотрят». Французские чемпионы рады, что ЧМ прошёл без наших фигуристов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022