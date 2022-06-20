Фигуристка Загитова выступит в показательном поединке по боксу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в показательном поединке по боксу, сообщает «РИА Новости Спорт». По информации источника, имя соперника станет известно в ближайшее время.
Отметим, что ранее Загитова в социальных сетях опубликовала фотографию в боксёрских перчатках и подписала её: «Готовлюсь к чему-то новому…», а также добавила два эмодзи, одно из которых – боксёрская перчатка.
Фото: Социальные сети Алины Загитовой
Напомним, в августе Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», где сыграет Настеньку. Шоу пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начнут олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоится 8 июля, всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз. Весь август на лёд будет выходить Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
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