«Таким было решение организаторов». Загитова ответила болельщикам о смене дат выступления

Олимпийская чемпионка Алина Загитова обратилась к болельщикам на тему переноса своего выступления в шоу Татьяны Навки «Аленький Цветочек».



«Друзья! Хочу сделать небольшое объявление.



Как уже многие знают, даты шоу «Аленький цветочек» с моим участием немного сместились. Таким было решение организаторов, и, к сожалению, от меня это никак не зависело.



Понимаю, что некоторые из вас покупали билеты с желанием увидеть меня в роли Настеньки. Но, уверяю, представление с другим составом участников подарит вам не меньше эмоций.



Надеюсь на ваше понимание! Увидимся на предстоящих шоу», – написала Загитова в телеграм-канале.



Шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начнут олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоится 8 июля. Всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз. Весь август на лёд будет выходить олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.



Ранее в расписании произошли изменения, после которых даты выступления Загитовой изменились.