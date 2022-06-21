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Боброва — об уходе Пападакис и Сизерона: возможно, увидим взлёт новых звёзд

Боброва — об уходе Пападакис и Сизерона: возможно, увидим взлёт новых звёзд
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о решении олимпийских чемпионов в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить следующий сезон.

«Когда восемь лет назад после Олимпиады ушли сильные пары и взлетели Пападакис и Сизерон, это было неожиданно для всех. Никто не мог предположить такого развития событий до начала сезона. Возможно, и в этот раз произойдёт нечто подобное, и мы увидим взлёт новых звёзд фигурного катания. Но, может, такого и не произойдёт. Тогда мы будем наблюдать начальную картину становления пресловутой очереди в танцах на льду, когда множество пар бьются за первое место.

Прогнозы на начало сезона? Может быть, кто-то пропустит начало сезона и вернётся только к чемпионатам Европы, четырёх континентов и мира. Когда мы поймём, кто начинает выступать и насколько хорошо они готовы, тогда можно будет говорить более определённо», — цитирует Боброву Russia Today.

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