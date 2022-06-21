Боброва — об уходе Пападакис и Сизерона: возможно, увидим взлёт новых звёзд

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о решении олимпийских чемпионов в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить следующий сезон.
«Когда восемь лет назад после Олимпиады ушли сильные пары и взлетели Пападакис и Сизерон, это было неожиданно для всех. Никто не мог предположить такого развития событий до начала сезона. Возможно, и в этот раз произойдёт нечто подобное, и мы увидим взлёт новых звёзд фигурного катания. Но, может, такого и не произойдёт. Тогда мы будем наблюдать начальную картину становления пресловутой очереди в танцах на льду, когда множество пар бьются за первое место.
Прогнозы на начало сезона? Может быть, кто-то пропустит начало сезона и вернётся только к чемпионатам Европы, четырёх континентов и мира. Когда мы поймём, кто начинает выступать и насколько хорошо они готовы, тогда можно будет говорить более определённо», — цитирует Боброву Russia Today.
- 21 июня 2022
-
16:50
-
16:40
-
15:39
-
15:14
-
15:01
-
14:19
-
13:40
-
13:16
-
13:03
-
11:46
-
11:43
-
11:33
-
10:44
-
09:01
-
08:38
-
00:25
- 20 июня 2022
-
22:09
-
19:01
-
18:32
-
18:05
-
17:48
-
17:37
-
16:39
-
15:10
-
12:40
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:19
-
12:06
-
11:26
-
10:14
-
10:01
-
08:34
-
00:57