Камила Валиева — о возвращении на лёд: тяжело, но надеюсь, что скоро наберу былую форму

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала, как сдавала ОГЭ и возвращалась к тренировкам после отпуска. Сейчас группа Этери Тутберидзе проводит сбор в Новогорске.
«Я довольна своим отпуском. Два месяца отдыхала и полмесяца готовилась к ОГЭ и сдавала его. Самый первый экзамен — самый волнительный, потому что ты не знаешь, что там будет. Первым сдавали английский, и там всего два человека в аудитории и два проверяющих было. Самые волнительные экзамены — английский и русский, а самые спокойные – биология и математика. Узнавали ли? «О! Здравствуйте», — говорили, но поблажек никаких не давали, всё как у всех.
Сейчас тяжело, но надеюсь, что скоро наберу былую форму. До выхода на лёд я старалась ходить в зал, чтобы хоть немножко своё тело привести в порядок. Вроде бы в зале ты делаешь всё нормально: бегаешь, не задыхаешься. А выходишь на лёд, всё равно другие мышцы работают, ты катаешься, сделал пару кругов – и всё, ты устал, как будто никогда не катался. У нас обычно сезон начинается в сентябре, а тут в октябре, в конце сентября. Так что не бежим никуда, спокойно начинаем.
У меня было всего пару стартов без зрителей – это Олимпиада и Кубок России. Намного приятнее выходить, когда много народу, когда люди очень ждут, поддерживают тебя. Самое главное, чтобы люди приходили, поддерживали нас в это непростое время», – сказала Валиева в сюжете Первого канала.
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