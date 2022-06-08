Повышение возрастного ценза — не беда. Наши звёздные фигуристки от этого только выиграют

Самой громкой новостью последних дней в фигурном катании стало известие о принятии ISU решения о поэтапном повышении возрастного ценза. В России нововведение приняли холодно, поскольку считают это ударом по нашему спорту. Но это заблуждение: изменение правил пойдёт на пользу не только зарубежным спортсменам, но и отечественным.

Среди наших фигуристов есть и те, кто открыто поддерживает реформы, и на то есть причины. Ряд талантливых спортсменок получит возможность реабилитироваться за старые провалы и исполнить мечту об олимпийском золоте. Шансы Валиевой, Трусовой и Косторной побороться за путёвку в Милан многократно возросли. А у Туктамышевой и вовсе есть возможность стать настоящим долгожителем в фигурном катании, пройдя аж четыре олимпийских цикла!

В повышении возрастного ценза есть польза и для России

Последние несколько лет среди болельщиков и специалистов велись ожесточённые споры относительно повышения возрастного ценза в фигурном катании. Одни предполагали, что это пойдёт на пользу, другие — что это разрушит естественный ход вещей, когда дисциплина в силу прогресса значительно омолодилась.

Для России, которая стала законодательницей моды на юных фигуристок, берущих один титул за другим, конечно, был предпочтителен вариант оставить всё как есть, однако остальной мир оказался против. На конгрессе ISU в Пхукете приняли решение о поэтапном поднятии минимального возраста фигуристов, что вызвало сильное недовольство среди наших специалистов. Тем не менее повода для паники нет: Россия, как и многие другие страны, тоже выиграет от нововведений.

В первую очередь реформа поможет продлить карьеры талантливых спортсменов, которые ещё не сказали последнего слова в фигурном катании. Это положительно скажется на их физическом и ментальном здоровье, а также даст им возможность полноценно реализоваться на большой арене.

Косторная одобрила решение ISU и получила шанс реабилитироваться

Среди россиян есть и те, кто одобрил решение Международного союза конькобежцев. Так, чемпионка Европы Алёна Косторная посчитала, что дети должны соревноваться со своими ровесниками и выходить на взрослый уровень уже полностью сформированными личностями.

«В нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье. Многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы. Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Алёна Косторная Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Косторная переживает сейчас не самый лучший период в карьере. Спад, характерный для спортсменок её возраста, сильно ударил по ней, к тому же против неё сыграли обстоятельства: перелом руки лишил её возможности побороться за Олимпиаду. Но теперь ученица Елены Буяновой получила шанс реабилитироваться и доказать, что её рано списали со счетов. Мечты Алёны о Милане после нововведений стали ещё реальнее.

Реформы сыграли на пользу Туктамышевой

Велики шансы пройти на высшем уровне ещё один, уже четвёртый по счету, олимпийский цикл у Елизаветы Туктамышевой. Воспитанница Алексея Мишина не намерена сдаваться после непопадания в Пекин и в 25 лет демонстрирует шикарную форму. Недавно фигуристка приземлила на тренировке четверной тулуп, что вкупе с невероятно стабильным тройным акселем делает её одной из сильнейших спортсменок современности.

Кроме того, для Лизы есть и другие приятные новости. На том же конгрессе было введено правило, которое значительно облегчит жизнь Императрицы. Уравнение оценивания каскадов и секвенций, к которым нередко прибегает Туктамышева, позволит ей на равных конкурировать с лидерами как внутри страны, так и за её пределами.

Валиева и Трусова возьмут реванш после поражения на Олимпиаде?

В отсутствие дополнительного давления со стороны юных соперниц продержаться ещё один олимпийский цикл может чемпионка Пекина Анна Щербакова. Из-за неопределённости с будущим ученица Тутберидзе была готова приостановить карьеру, но теперь она может пересмотреть своё решение. После повышения возрастного ценза у Ани есть все шансы задержаться в топе, ведь количество юных соперниц, наступающих на пятки, сократится.

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В похожей ситуации находится и Александра Трусова, которая доказала, что её физическая форма не зависит от возраста. Фигуристка может взять реванш за проигрыш в Пекине на Играх в Милане в 2026 году. Подобная цель наверняка стоит и перед Камилой Валиевой, чьи блестящие выступления в командном турнире на Олимпиаде были смазаны допинг-скандалом. В личном зачёте спортсменка не смогла показать всё, на что способна, зато теперь у неё появился отличный шанс исправить ситуацию и побороться за золото в следующем олимпийском цикле.

В отсутствие 15-летних фигуристок, чьи физические показатели стабильно выше, сделать это будет проще, так что и для наших спортсменок есть плюсы в принятом ISU решении.