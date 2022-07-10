Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ариана Гранде на минималках». Алёна Косторная опубликовала фото из гримёрной

«Ариана Гранде на минималках». Алёна Косторная опубликовала фото из гримёрной
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях новое фото. Алёна позирует у зеркала в гримёрной.

«Ариана Гранде (популярная американская певица. – Прим. «Чемпионата») на минималках», — подписала снимок Косторная, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

Щербакова или Туктамышева? Косторная или Маркова? Кто самая любимая фигуристка России Щербакова или Туктамышева? Косторная или Маркова? Кто самая любимая фигуристка России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022