«Ариана Гранде на минималках». Алёна Косторная опубликовала фото из гримёрной

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях новое фото. Алёна позирует у зеркала в гримёрной.
«Ариана Гранде (популярная американская певица. – Прим. «Чемпионата») на минималках», — подписала снимок Косторная, добавив эмодзи «смех до слёз».
Фото: из личного архива Алёны Косторной
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
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