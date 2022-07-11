Виктория Синицина трогательно обратилась к Никите Кацалапову

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина обратилась к своему партнёру и будущему супругу, двукратному олимпийскому чемпиону в том же виде Никите Кацалапову. Она поздравила его с днём рождения. Вчера, 10 июля, Кацалапову исполнился 31 год.

«Сегодня такой день, о котором я каждый год думаю с волнением и трепетом! Сегодня родился человек, который может свернуть горы, который делает всегда всё на максимум! Это то чувство, которое сложно описать словами. Когда всего времени, что вы проводите вместе, вам мало! Когда мысли всегда о нём! Когда понимаешь, что сделаешь для этого человека всё!

Любимый, будь самым счастливым и здоровым! А я всегда буду рядом. С днём рождения», — написала Синицина в своих социальных сетях.

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