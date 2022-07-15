Никита Кацалапов ответил, как Виктория Синицина записана у него в телефоне

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов, общаясь с подписчиками, ответил на вопрос, как у него в телефоне записана его партнёрша и будущая супруга, олимпийская чемпионка 2022 года в том же виде Виктория Синицина.

«Записана как L❤️ve», — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.

Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».



