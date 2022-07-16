Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова примут участие в лектории VK Fest, организованном совместно с Российским обществом «Знание». Об этом сообщает портал «Культура Петербурга» на своём официальном сайте.



Спортсменки примут участие в дискуссии «Олимпийский лёд», на которой поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте. В качестве модераторов дискуссии выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Напомним, Камила Валиева является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире по фигурному катанию. Анна Щербакова — победительница Олимпийских игр в Токио (Япония) в женском одиночном катании, опередившая на этом турнире Александру Трусову, которая завоевала серебро.