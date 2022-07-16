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Щербакова и Трусова поступили в РГУФКСМиТ. Они не сдавали вступительные испытания

Щербакова и Трусова поступили в РГУФКСМиТ. Они не сдавали вступительные испытания
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова стали студентками Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Отмечается, что спортсменки, поступившие на спортивное направление, будут учиться на заочном отделении. Кроме того, фигуристки, как сообщается в документе, поступили на бюджетные места без вступительных испытаний (БВИ).

Напомним, 18-летняя Анна Щербакова — победительница Олимпийских игр в Пекине (Китай) — 2022 в женском одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На Олимпиаде она смогла обойти 18-летнюю Александру Трусову, которой досталась серебряная награда турнира.

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