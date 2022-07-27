Губерниев: Загитовой с трудом даётся профессия ведущей. Она отказалась от моей помощи

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой в качестве ведущей. Напомним, Загитова ведёт телешоу «Ледниковый период» вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным.
«Чтобы стать профессиональной ведущей, Алине нужно много работать и заниматься. Есть такие предметы, как техника речи, мастерство эфирного выступления. Видно, что ей пока это даётся с трудом, может быть, не те педагоги помогают. Я ей предлагал свою помощь, но она отказалась. Светлана Макарова, которая ушла из жизни, могла бы её научить.
Загитовой есть куда стремиться, но она девушка волевая и прибавляет. Нужно много работать, она же много трудилась, когда на лёд выходила, здесь так же. Пока видно, что эта профессия Алине даётся с трудом. Я давно готов провести с ней какую-нибудь программу, но Загитова меня, видимо, боится», — цитирует Губерниева Metaratings.
Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам:
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