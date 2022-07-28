Виктория Синицина: очень хотим соревноваться и надеемся, что сможем себе это позволить

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, высказалась о возможном пропуске российскими фигуристами международного сезона-2022/2023.
Сборная России уже пропустила чемпионат мира – 2022, спортсмены не заявлены для участия в серии Гран-при.
«Пока я могу сказать только то, что мы очень хотим соревноваться и надеемся, что сможем себе это позволить. Последний год выдался трудным, и сейчас мы, скорее, стараемся прийти в форму и наконец залечить все свои травмы. Конечно, мы скучаем по турнирам: они приносят столько счастья, хотя от стресса сердце периодически и выскакивает из груди», — приводит слова Синициной U magazine.
Синицина и Кацалапов также являются чемпионами мира – 2021 и двукратными чемпионами Европы.
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