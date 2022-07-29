Станислава Константинова закончила карьеру в 22 года

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступавшая в женском одиночном катании, завершила карьеру. Об этом рассказала Виктория Буцаева, тренер 22-летней спортсменки.
«Она прервала свою карьеру. Это было исключительно её решение, сезон она не выступала, поэтому решила закончить. Сейчас она в тренерстве, проводит сборы», — приводит слова Виктории Буцаевой «Матч ТВ».
Станислава Константинова долгое время тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Валентины Чеботарёвой, затем работала с Александром Волковым в академии «Ангелы Плющенко». В сезоне-2021/2022 Константинова в официальных соревнованиях не выступала.
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.
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