Федерация фигурного катания Украины повлияла на отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) повлияла на отмену мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, который, несмотря на санкции против спортсменов этой страны и все нормы морали, пытались организовать в Швеции, отменён благодаря активной позиции и настойчивости Украинской федерации фигурного катания (УФФК).

Комиссия атлетов УФФК обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) и Ассоциацию фигурного катания Швеции с просьбой отменить мероприятие. Так, комиссия атлетов, которую возглавляет известная фигуристка Анна Хниченкова, направила соответствующее письмо председателю Комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду и Ассоциации фигурного катания Швеции, указав, что украинская спортивная семья считает недопустимой организацию подобных мероприятий с участием отстранённых спортсменов. Письмо подписали ряд ведущих украинских фигуристов», — сообщается на сайте УФФК.

Мастер-класс Александры должен был пройти 27–28 августа.