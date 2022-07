Трусова нарасхват в самых разных видах спорта! В чём Русская ракета попробует себя теперь?

Александра Трусова, пожалуй, главный ньюсмейкер этого межсезонья среди фигуристок. Русская ракета пошумела с танцами frame up strip, изъявила желание выучить пятерной, рассекретила отношения с Марком Кондратюком и зажгла в лёгкой атлетике. Но на этом Саша, очевидно, останавливаться на собирается. Ученица Тутберидзе зарядилась экспериментами и заявила, что хочет пробовать себя всё в новых и новых видах спорта.

Предложения не заставили себя ждать — Саша просто нарасхват! Где же теперь попробует себя Трусова и как у неё зародилась страсть к новым видам спорта?

Страсть к новому началась у Трусовой с парного катания

Страсть к новым увлечениям настигла Александру Трусову ещё на Олимпиаде в Пекине. Там Русская ракета начала стремительно покорять парное катание, разучив тодес с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Тогда болельщики подумали, что это простая забава и ничего серьёзного за этим не стоит. Но не тут-то было. По приезде в Москву Саша не забыла о своём маленьком опыте в парном катании и продолжила совершенствоваться в этом деле. Трусова проявила интерес к поддержкам, и Алексей Тихонов организовал для неё мастер-класс.

А Владимир Морозов чуть позже обучил Сашу выбросу риттбергер в два оборота.

Свои новообретённые навыки Русская ракета продемонстрировала в показательных выступлениях. В апреле Трусова поразила премьерой парного номера со своим бывшим тренером Дмитрием Михайловым на шоу Плющенко. Фигуристы выступили под трогательную композицию Can't Help Falling In Love исполнителя Tommee Profitt и показали несколько парных элементов: поддержку во вращении и параллельный двойной аксель.

Было видно, что Саша увлеклась парным катанием всерьёз, и многие предполагали, что она и вовсе может сменить вид. Но позже стало понятно, что Русская ракета просто любит пробовать новое, разведывая границы своих возможностей.

Трусова зажгла в лёгкой атлетике

В марте во время встречи со спортивной общественностью в Рязани Трусова поделилась, что хотела бы заняться прыжками в высоту, в длину или с шестом. Тогда желание Саши болельщики всерьёз не восприняли. Никто не мог предположить, что намерения фигуристки насколько основательны, что уже через пару месяцев она заявится на официальный турнир по лёгкой атлетике. Но это произошло — Русская ракета снова всех удивила!

Саша посоревновалась в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики, с четвёртой попытки покорив второй юношеский разряд (4,19 м). Эксперты высоко оценили результат Трусовой, отметив, что при желании она вполне может стать профессиональной легкоатлеткой.

«С почином! Здесь процесс намного важнее, чем результат.

Что по технике? Совершенству предела нет. Для человека, который раз вышел в сектор, её результат — третий юношеский разряд, если память не изменяет. Если она потренируется годик-два, то сможет прыгать на равных с девчонками в секторе. Здесь заложенная спортивная база есть, она спортсмен», — сказал чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков «Матч ТВ».

Александра Трусова на турнире по лёгкой атлетике Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трусова осталась под впечатлением от турнира по прыжкам в длину и в тот же день заявила, что не против попробовать себя в прыжках с шестом. И что вы думаете? Уже через две недели Саша провела тренировку в этом виде спорта!

Чемпион России в метании копья Николай Орлов пригласил фигуристок на легкоатлетический мастер-класс. Вместе с Трусовой тренировку посетили Камила Валиева, Дарья Усачёва, Владимир Морозов и Морис Квителашвили. Фигуристы сначала попрыгали с шестом, а потом пометали копьё. Причём Трусова всё это делала в свой день рождения!

Через две недели Русская ракета снова посетила тренировку по прыжкам с шестом и достигла высоты в 1,90 м. Очевидно, что Трусовой понравилось заниматься лёгкой атлетикой, а значит, в будущем можно ждать от неё новых экспериментов.

Трусова сотворила дубль против ЦСКА и сыграла в кёрлинг с Валиевой

Сборы в Новогорске подарили фигуристкам множество возможностей для того, чтобы попробовать себя в разных видах спорта. И они этими возможностями охотно пользовались. Ученицы Тутберидзе посетили тренировку ЦСКА и даже сыграли в футбол! Трусовой, Валиевой, Щербаковой, Тарасовой, Хромых, Усачёвой и Петросян противостояли Обляков, Дивеев и Кучаев. Девчонки обыграли парней со счётом 2:1, причём дубль сотворила Русская ракета! Кажется, у Трусовой вообще нет слабых мест в спорте.

Следующим экспериментом Саши стал кёрлинг. Вместе с Валиевой она посетила тренировку, которую организовала для них серебряный призёр чемпионата мира Анна Сидорова. Девочкам было непросто, но они остались под впечатлением.

«Мне очень понравилось, люблю пробовать новое. Было очень интересно, когда меня пригласила Камила. Сложно играть в кёрлинг, особенно непросто кататься. Но рада, что тут не снимают баллы за падения. Наш тренер — самый лучший. Спасибо большое ему», — сказала Трусова журналистам.

Камила Валиева, Анна Сидорова, Александра Трусова, Дмитрий Соловьёв Фото: t.me/avtrusovaofficial

Помимо этого, Саша заявила, что готова попробовать себя и в других видах спорта. И если её позовут, то она обязательно откликнется.

Гребля, прыжки в воду, конькобежный спорт: где ждут Трусову

Предложения не заставили себя ждать. В этот же день целый ряд представителей разных видов спорта изъявил желание пригласить Трусову на свои турниры.

«Мы будем рады видеть Александру Трусову на наших соревнованиях. У Саши прекрасно получилось в лёгкой атлетике. Не сомневаемся, что у талантливой фигуристки получится проявить себя и в другом циклическом виде спорта – гребле на байдарках», – сказали организаторы Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ «Матч ТВ».

«Пригласить Александру попробовать сделать прыжок на одном из наших турниров – почему нет? Мы полностью открыты для интересных коллабораций», – заявил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин «Матч ТВ».

«Могу сказать, что много фигуристов, правда, в молодом возрасте, перешли в шорт-трек и были довольно успешны. Такая практика была как в шорт-треке, так и в конькобежном спорте. Во всяком случае, я знаю много примеров. А вот чтобы действующие… первый раз такое слышу. Попробовать можно. С целью привлечения внимания, то почему нет. Новый формат попробовать пробежать», — сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Спорту день за днём».

Трусова нарасхват в самых разных видах спорта! Интересно, где же Русская ракета попробует себя теперь? Предложений у неё хоть отбавляй, но не стоит сомневаться, что она примет хотя бы одно из них.