Тутберидзе: я многое понимаю, но не принимаю отстранения наших спортсменов

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о нынешней ситуации в мировом спорте.
«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и т.д. Это всё очень и очень расстраивает. Я многое понимаю, но не принимаю отстранения наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще делиться медалями и радоваться малому, но где основные принципы — честная игра? Или, как нам объяснили, это и есть забота о наших спортсменах?
Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд. Я знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю, что это ужасная ошибка группы людей, оказавшихся у власти принятия решений.
Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации», — написала Тутберидзе в своих социальных сетях.
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