«Хороший мальчик стал плохим». Как фигурку захватила корейская поп-музыка

«Болеро»? «Ромео и Джульетта»? «Р-р-р-роксен»? А может быть, K-pop? Волна популярности корейской культуры в мире накрыла и фигурное катание.



Фанаты корейских групп берут любимую музыку для показательных, а самые смелые уже ставят под k-pop соревновательные программы – и получается невероятно свежо и круто. А один фигурист пошёл дальше – поставил себе цель и стал настоящим айдолом (так называют звёзд южнокорейской сцены, участников популярных групп. — Прим. «Чемпионата»).

Программы под K-pop: кто ставил их раньше?

Самый популярный коллектив среди фигуристов – это всем известный BTS. К гала-шоу на Олимпиаде в Пхёнчхане Миша Ге подготовил номер под Mic Drop. В сезоне-2021/2022 с показательным под Boy with love выступал канадец Роман Садовский, а его коллега по сборной Нам Нгуен выбрал песню Butter.

Американка Алиса Лью представила в Пекине номер «LOCO» под песню корейской группы Itzy. Для Алисы стало сюрпризом, что её пригласили на олимпийское гала-шоу, так что собирали туда фигуристку всей спортивной семьёй: Оливия Смарт одолжила платье, Мэдисон Хаббелл и Мэдисон Чок занялись прической и макияжем, а Жан-Люк Бейкер поставил хореографию, опираясь на движения из клипа.

Алиса Лью Фото: РИА Новости

Танцевали под k-pop и корейские фигуристы: Ю Ён брала песню от 2NE1 (I Am the Best), а также каталась под BTS (в номере сошлись и Boy with love, и Butter, и Spring Day). Танцоры Ханна Лим/Йе Кван в прошлом сезоне вообще взяли для соревновательной постановки Gangnam Style от PSY – в качестве воплощения темы уличных танцев.



Пробовали танцевать под k-pop и российские фигуристы. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин поставили номер под нашумевшую песню blackpink – How You Like That у Бетины Поповой. Номер вышел c элементами акробатики и зажигательной хореографией, а Первый канал снял про это небольшой документальный ролик, но увы – на шоу эту постановку увидеть никому не удалось.

Эксперименты Евгения Семененко

В российском фигурном катании амбассадором k-pop (или «k-pop boy», как говорила Алёна Косторная) можно назвать Евгения Семененко. В его арсенале уже три программы под подобную музыку, и в каждой он кайфует от происходящего на льду.



Перед олимпийским сезоном Флоран Амодио поставил Семененко показательный номер под песни Eternally and Everlasting Shine от группы TxT. Показать зрителю эту постановку удалось ещё на Skate Canada, правда, без костюма: вряд ли Евгений рассчитывал попасть в число участников гала-шоу на дебютном этапе Гран-при. Спустя месяц в Сочи всё уже было по канонам – с подходящей одеждой и отработанной хореографией.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Второй ступенью стал Frost – этот показательный, поставленный уже после Олимпиады, произвёл настоящий фурор. Экспериментальный порыв фигуриста поддержали тренеры: смелую постановку одобрили Алексей и Татьяна Мишина, а затем началась доработка всем составом.



Театральный грим, кипенно-белые волосы, колесо и нижний брейк, приправленные тройным акселем и гидроблейдом – микс получился что надо, а зрители были в восторге что в Москве, что в Петербурге. Илья Авербух после проката Жени на своём шоу не мог найти подходящих слов, так что впечатлить удалось даже профессионала, который видел многое.

«Зрителям понравился номер именно в такой интерпретации. В соревновательных программах его повторить не удастся из-за требований к контенту. С таким быстрым ритмом чисто откатать подобную программу будет сложно», – отмечал в апреле Евгений в интервью для «Матч ТВ».



Казалось, что в соревновательном режиме подобного не будет, но фигурист решился пробовать дальше – и поставил у Авербуха произвольную программу.

Одна из песен, которую Семененко взял для произвольной – это недавний хит TxT Good Boy Gone Bad (англ. «Хороший мальчик стал плохим»). Эксперименты в показательных – это уже обычное дело для спортсменов, а вот брать что-то подобное для соревновательной программы действительно смело. Вряд ли кто-то ожидал, что скромный юноша, когда-то катавший под «Бандитский Петербург» и «Нотр-Дам», раскроется с такой необычной стороны, но это случилось, и мужское одиночное в нашей стране от этого только приобрело.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

По отрывкам дорожки из материалов Первого канала видно, что и фирменные фишки в наличии, и энергичная хореография. Судя по всему, в программе используют не одну песню: сам трек Good Boy Gone Bad чуть больше трёх минут, а произвольная по правилам длится четыре. Да и для части с четверными требуется ритм поспокойнее: в новом сезоне Семененко продолжит гнуть линию с четырьмя квадами.



Что в Everlasting Shine, что в Frost, что в новой постановке Женя смотрится максимально органично, ему идёт быть айдолом на льду – потому и отклик на каждую постановку очень положительный. А чем закончится третья фаза экспериментов русского «k-pop боя», увидим уже в сентябре.

Как из фигуриста превратиться в айдола?

Есть и такие спортсмены, которые напрямую связаны с двумя мирами. У одного из участников популярного корейского проекта ENHYPEN обширное ледовое прошлое.



Будущий айдол Пак Сонхун сначала занимался хоккеем, а в девять лет перешёл в фигурное катание, что по профессиональным меркам довольно поздно. В детстве Сонхун тренировался бок о бок с Джун Хван Ча, нынешним лидером мужского одиночного в Корее. Какое-то время он стажировался у Тома Закрайчека в США, но в основном тренировки проходили дома.

Из достижений в копилке Сонхуна – победы на Lombardia Trophy и Asian Trophy по новисам, а также серебро чемпионата Южной Кореи по фигурному катанию среди юниоров. На взрослом чемпионате страны он не поднимался выше седьмого места, а на юниорских этапах Гран-при занимал места во второй десятке. Лучший результат на международном уровне (согласно данным от ISU) – 163.76 балла, что по меркам нынешней конкуренции в мужском одиночном крайне мало.

Сонхун прыгал тройной аксель, имел в арсенале каскад тройной лутц – тройной риттбергер, но в целом выступал очень нестабильно. По собственному признанию, из-за волнения нервы не давали ему раскрыться на 100 процентов. На своём заключительном соревновании – национальном чемпионате в сезоне-2019/2020 – фигурист обошёлся без каскадов 3-3 и дважды упал с трикселя, заняв седьмое место. Победитель Джун Хван Ча обошёл его более чем на 110 баллов.



Мечтой Пак Сонхуна была Олимпиада в Пекине, но со спортом он закончил раньше. В 2020-м фигурист стал айдолом и дебютировал в составе группы ENHYPEN. Возможно, если бы Сонхун остался в спорте, ему бы удалось добиться большего: парень закончил со спортом в 17 лет, но он решил пойти за новой мечтой и исполнил её.

Группа Enhypen Фото: The Sports Seoul/Getty Images

С карьерой фигуриста теперь точно всё – в музыке у Сонхуна всё получается гораздо лучше, чем на льду. О спортивном прошлом теперь напоминают разве что детали хореографии и мастер-классы для детей, хотя певец отмечает, что фигурное катание навсегда останется частью его природы.