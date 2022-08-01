Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Олег Матыцин оценил слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян

Олег Матыцин оценил слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян
Комментарии

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.

«Формирование рейтинговых списков – это прерогатива международных федераций. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача – развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Напомним, ранее Тутберидзе предложила, чтобы в отсутствие российских спортсменов не обновлялись рейтинги и не раздавались звания.

Мастер-классы Трусовой в Швеции отменили из-за украинцев. У Тутберидзе сдали нервы Мастер-классы Трусовой в Швеции отменили из-за украинцев. У Тутберидзе сдали нервы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022