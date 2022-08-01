Олег Матыцин оценил слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян
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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.
«Формирование рейтинговых списков – это прерогатива международных федераций. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача – развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
Напомним, ранее Тутберидзе предложила, чтобы в отсутствие российских спортсменов не обновлялись рейтинги и не раздавались звания.
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