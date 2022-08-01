Олег Матыцин оценил слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.

«Формирование рейтинговых списков – это прерогатива международных федераций. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача – развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Напомним, ранее Тутберидзе предложила, чтобы в отсутствие российских спортсменов не обновлялись рейтинги и не раздавались звания.