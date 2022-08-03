В ISU объяснили резкое сокращение квоты России на ЧМ по фигурному катанию

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал новость о том, что сборной России резко сократили квоту на чемпионат мира. Россия пропала из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. В каждом виде может выступить не более одного российского спортсмена/пары/дуэта.
«ISU пошёл абсолютно формальным путём: количество квот на чемпионат мира, Европы или Турнир четырёх континентов определяется по результатам предыдущего чемпионата. Если страна в предыдущем чемпионате не участвовала, она имеет одно место. В чемпионате Европы мы участвовали, поэтому имеем полный состав.
Насколько это правильно — другой вопрос. Российские спортсмены не сами не участвовали, а их не допустили, поэтому это будет предметом другого разговора, и не одного. Если российских спортсменов не допустят на следующий чемпионат мира, то ситуация та же», — цитирует Лакерника ТАСС.
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