В ISU объяснили резкое сокращение квоты России на ЧМ по фигурному катанию

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал новость о том, что сборной России резко сократили квоту на чемпионат мира. Россия пропала из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. В каждом виде может выступить не более одного российского спортсмена/пары/дуэта.

«ISU пошёл абсолютно формальным путём: количество квот на чемпионат мира, Европы или Турнир четырёх континентов определяется по результатам предыдущего чемпионата. Если страна в предыдущем чемпионате не участвовала, она имеет одно место. В чемпионате Европы мы участвовали, поэтому имеем полный состав.

Насколько это правильно — другой вопрос. Российские спортсмены не сами не участвовали, а их не допустили, поэтому это будет предметом другого разговора, и не одного. Если российских спортсменов не допустят на следующий чемпионат мира, то ситуация та же», — цитирует Лакерника ТАСС.

Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз на стройке ледового дворца: