Мария Бутырская: надо держать кулаки за то, чтобы России хотя бы разрешили выступить на ЧМ

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о лишении России максимальной квоты на чемпионат мира.

Ранее ISU до минимума сократил число квот России на чемпионат мира – 2023. Дело в том, что отечественные фигуристы не участвовали в первенстве планеты 2022 года, так как были отстранены из-за ситуации на Украине. На ЧМ-2022 у России было максимальное число квот – по три в каждом виде.

«К сожалению, мы находимся в очень тяжёлом положении, когда фактически не имеем возможности защитить права собственных атлетов. Мы понимаем, как это всё несправедливо, но сделать ничего не можем. Нас просто никто не собирается слушать и слышать. Если попробуем оспорить данное решение, скажут: «Вы что? Скажите спасибо, что вас вообще допустили!» Поэтому, считаю, надо держать кулаки за то, чтобы отечественной сборной хотя бы разрешили выступить на ЧМ», — приводит слова Бутырской RT.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Японии 20-26 марта 2023 года.