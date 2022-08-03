Ренат Лайшев — об урезании квот: западный мир трусит — это уже наша победа

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о лишении России максимальной квоты на чемпионат мира.

Ранее ISU до минимума сократил число квот России на чемпионат мира – 2023. Дело в том, что отечественные фигуристы не участвовали в первенстве планеты 2022 года, так как были отстранены из-за ситуации на Украине. На ЧМ-2022 у России было максимальное число квот – по три в каждом виде.

«Считаю, что всё равно надо выступать. Хотя, на мой взгляд, можно было бы бойкотировать и проводить свои соревнования. Это такая подачка и унижение на самом деле. В очередной раз западный мир показал своё лицо, и то, что они нас боятся, трусят — это уже наша победа», — приводит слова Лайшева Sport24.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Японии 20-26 марта 2023 года.