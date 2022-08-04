22-летняя Станислава Константинова объяснила, почему решила приостановить карьеру

Бронзовый призёр Универсиады-2019, российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, почему приняла решение взять паузу в карьере. Ранее тренер Виктория Буцаева сообщила, что Константинова закончила карьеру, однако Станислава опровергла это и заявила, что взяла паузу.

«Мы поговорили с Викторией Евгеньевной и пришли к выводу, что нужно взять паузу. Ведь практически весь прошлый сезон пропустила. Очень тяжело восстанавливалась после коронавируса, потом преследовали травмы, обострялись старые болячки. Просто не видела мотивации продолжать карьеру и решила её приостановить. Сейчас нужно заняться своим здоровьем, учёбой, просто перезагрузиться. Когда любимое дело перестаёт быть любимым, нужно что-то поменять.

После Нового года начинала набирать форму, но в очередной раз заболела. Ни о каком полноценном тренировочном процессе говорить не приходилось. Да и сама себе на льду не нравилась. Не хотелось ничего усугублять. Некоторые двери открываются вовнутрь, и нужно сделать шаг назад, чтобы их открыть. Решила пойти именно таким путём. Переломным моментом стало решение об отстранении российских фигуристов от международных стартов», — цитирует спортсменку «РИА Новости Спорт».

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