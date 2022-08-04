Фигуристы Кадырова и Колесов рассказали, почему расстались с прежними партнёрами

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов рассказали, почему после окончания сезона-2021/2022 расстались с прежними партнёрами.

Кадырова после перехода из одиночного в парное катание каталась в группе Тамары Москвиной с Иваном Бальченко, партнёршей Колесова была Ксения Ахантьева, последний год они тренировались в Сочи у Фёдора Климова.

«С Ксюшей у нас была хорошая юниорская карьера. Мы участвовали во всех главных стартах и не раз. Были призёрами юниорского чемпионата мира, первенства России, этапов юниорской серии Гран-при. Но в какой-то момент стало очевидно, что наша пара достигла своего максимума, и хотя мы предприняли шаги, чтобы что-то поменять, уехали тренироваться к другим тренерам в Сочи, это ни к чему не привело. Результаты, к сожалению, не улучшались. Мы понимали, что с таким катанием во взрослые вместе не пойдём, хотя и выступили на нескольких взрослых стартах, но по сути всё ещё оставались в юниорах.

В общем, мы поговорили с Ксюшей и нормально расстались. Поблагодарили друг друга за все то, что преодолели и прошли. Мы на самом деле прошли очень долгий и сложный путь в юниорском спорте. И я очень благодарен Ксюше за всё», — приводит слова Колесова пресс-служба ФФККР.

«Мы также расстались с Ваней по-доброму. Ваня – этот тот человек, с которым я попробовала себя в парном катании. Он научил меня всему, всем элементам. В нашей совместной работе (правда, она была не такой продолжительной, как у Валеры с Ксенией) было много запоминающихся моментов. Все тренировки проходили на позитиве. Но наступил момент, когда мы остановились в своём развитии. К тому же вмешались и объективные обстоятельства – я выросла, и мы уже не подходили как партнёры друг другу по росту. Стало понятно, нужно что-то менять. Мы с Ваней поблагодарили друг друга и расстались спокойно, хорошо», — сказала Кадырова.