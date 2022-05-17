«Сливки снимает Москвина». Как известные тренеры страдают из-за переманивания учеников

Людмила и Николай Великовы уже много лет трудятся на благо российского парного фигурного катания. За годы практики наставники подготовили много высококлассных спортсменов, однако получить признание они не смогли, равно как и порадоваться главным победам своих учеников. Лучшие дуэты их группы раз за разом переманивают более «сильные» конкуренты.

Впервые разговоры об этом пошли в межсезонье 2020 года после ярких разборок между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко, который заполучил сразу двух талантливых фигуристок из «Хрустального». Однако в парном катании действия разворачиваются не менее стремительно. Тягаться с финансовыми гигантами нашего вида спорта династии Великовых невероятно тяжело. Что уж говорить о малоизвестных тренерах, которым таких денег век не видать.

Несправедливо!

«Шеф-повара в фигурном катании без фирменного блюда»

Имена Людмилы Георгиевны и Николая Матвеевича сейчас не на слуху, а ведь несколько десятилетий назад их тренерский дуэт был основной силой в парном фигурном катании. Среди их учеников много талантливых и успешных, особенно выделяются Евгения Шишкова и Вадим Наумов, выигравшие чемпионат мира в 1994 году. Блистали на юниорском уровне и Мария Петрова с Антоном Сихарулидзе, которые дважды брали титул на мировом первенстве.

Примечательно, что в группе Великовых смогли сохранить высокий уровень своих воспитанников даже после того, как Сихарулидзе ушёл от Петровой, чтобы выхаживать Елену Бережную после тяжелейшей травмы. Людмила Георгиевна предложила Марии встать в пару с Алексеем Тихоновым, до этого выступавшим за Японию с Юкико Кавасаки. Фигуристы почувствовали друг друга с первых же секунд и, несмотря на все невзгоды, смогли добиться отличных результатов. В 2000 году они стали чемпионами мира и Европы.

Мария Петрова и Алексей Тихонов Фото: РИА Новости

К сожалению, преданность Петровой и Тихонова своему тренерскому штабу оказалась исключением из правил, поскольку большинство учеников Людмилы Георгиевны и Николая Матвеевича предпочитало искать счастье на стороне. В такие моменты специалисты часто шутили о том, что являются тренерами-«поварами», которые не привыкли стоять у бортика и «играть роль». Но, так или иначе, переходы перспективных фигуристов огорчали Великовых, у которых «отнимали готовый продукт в самый последний момент».

У Великовых забрали учеников за год до Олимпиады в Сочи

Трудности у Великовых возникли с парой Мария Мухортова — Максим Траньков. Фигуристы взяли золото на юниорском чемпионате мира в 2005 году, но затем решили поработать у другого специалиста — Олега Васильева, под руководством которого у них произошёл регресс из-за постоянных ссор друг с другом.

Интересно, что Великовы помогали уже бывшим ученикам с поиском новых партнёров. Так, Людмила Георгиевна предлагала Максиму начать кататься с Татьяной Волосожар, но тогда к её совету никто не прислушался. Как оказалось потом — зря.

Ксения Столбова и Фёдор Климов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Потеряв одних из самых своих ярких спортсменов, наставники бросили все силы на воспитание новых чемпионов. Ими стали Ксения Столбова и Фёдор Климов. Они брали медали на главных стартах по юниорам, а затем хорошо проявили себя во взрослых. Однако за год до Олимпиады в Сочи фигуристы приняли решение сменить тренеров и ушли к Нине Мозер, с которой завоевали золото и серебро в командном и личном турнирах соответственно.

«Мишина — моя работа. Обидно, что мне не дали её довести»

Уход Ксении и Фёдора стал мощным ударом для тренеров. Людмила Георгиевна сокрушалась по поводу того, что фигуристы покинули группу под предлогом подготовки к Олимпийским играм, хотя шанс взять награду был у них и под руководством Великовых. «Соперничать с Мозер в плане добывания денег совершенно точно не могу. Мой удел — работа на льду», — объясняла причину происходящего наставница «Московскому комсомольцу».

Подобная участь ждала другую подававшую надежды пару Великовых. Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли всё золото на крупнейших юниорских стартах и готовились покорить очередную вершину, равняясь на лучших спортсменов сборной. Однако их результаты немного упали, что заставило фигуристов задуматься о переходе.

Мишину и Галлямова к себе пригласила Тамара Москвина, и те быстро согласились. Прогресс пары под её началом был невероятным: громкая победа на чемпионате мира в Стокгольме сделала дебютантов международных соревнований главными претендентами на олимпийские медали. И действительно — в Пекине воспитанники Москвиной показали класс: выиграли золото в командном турнире и взяли бронзу в личном зачёте, выдав два отличных проката.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако не все были рады успеху Мишиной и Галлямова на сто процентов. Обида, что фигуристы предпочли им Москвину, не покидала Великовых, которые были уверены, что Тамара Николаевна лишь использовала их наработки и не дала дуэту никакого толчка к развитию.

«Мишина — моя работа. Конечно, мне обидно, что мне не дали её довести. Хотя, в принципе, накануне перехода к Тамаре Николаевне они у меня все выиграли. Не знаю, я бы такую программу, например, никогда не сделала. Я считаю, что люди должны эмоционально кататься. А тут всё немножко архаично — хотя оправданно. Всё сделали спокойно Мишина и Галлямов, без колыхания эмоций, без улыбочки. Видимо, было запланировано делать именно элементы», — говорила Великова «Газете.ру» после одного из выступлений пары.

Отсутствие денег мешает малоизвестным тренерам пробиться

Почему Великовы никак не могут выйти на топ-уровень со своими спортсменами в нынешнее время? Дело точно не в недостатке профессиональных навыков. Опыт и хорошее чутьё помогают им подбирать дуэты, которые впоследствии становятся мировыми звёздами. Основная загвоздка заключается в финансовой составляющей. Людмила Георгиевна и Николай Матвеевич считают, что им не хватает денег, чтобы привлекать соответствующую рабочую силу.

«Мишина и Галлямов стали бы чемпионами и у нас. Все эти элементы они исполняли и в нашей группе. Ничего нового Москвина им не поставила. Они стабильно выступали на юниорском уровне, обкатывались на международных турнирах.

Почему они ушли от нас, как уходили и другие наши ученики? Всё дело в деньгах. У группы Москвиной финансовые возможности гораздо выше, чем у нас. Мы воспитываем фигуристов, а сливки снимает Тамара Николаевна», — жёстко, но честно ответил Великов на вопрос журналистов «Петербургского дневника».

Увы, но поспорить с ним в этом нельзя. Факты говорят сами за себя: после ухода Мишиной и Галлямова группа лишилась ещё двух пар. Полина Костюкович с Алексеем Брюхановым и Ксения Ахантьева с Валерием Колесовым внезапно захотели попробовать что-то новое.

Отсутствие денег мешает пробиться даже таким отличным тренерам, как Людмила Георгиевна и Николай Матвеевич, что уж говорить о малоизвестных специалистах. Очевидно, что это проблема, которую необходимо решать. И срочно.