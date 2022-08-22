Кацалапов и Ковтун поделились видео с совместного отдыха
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Четырёхкратный чемпион России в одиночном катании Максим Ковтун и олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов показали видео с отдыха. Российские фигуристы выставили в социальных сетях фрагменты своего отпуска с пятикратной чемпионкой мира в художественной гимнастике Евгенией Левановой.
Максим Ковтун является победителем Гран-при Франции и Китая 2014 года. Фигурист дважды становился серебряным призёром чемпионата Европы (2015, 2017) и брал бронзу европейского первенства в 2016-м. Кацалапов в паре с Викторией Синициной завоевал серебро Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. На счету 31-летнего спортсмена золото и бронза Олимпиады в Сочи, победа на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году.
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