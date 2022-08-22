Валиева показала видео с тренировки, на котором исполнила два каскада из тройных прыжков

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева в своем телеграм-канале показала видео с тренировки, на котором исполнила два каскада из тройных прыжков.
Камила исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Камила Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
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