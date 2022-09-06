Перенёсшая операцию Алёна Косторная опубликовала фото из больницы

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях пост после перенесённой операции на бедре.
«Итаааак… Моя операция прошла успешно, теперь меня ждёт долгий путь восстановления. Спасибо за вашу поддержку, мне она очень важна и приятна», — подписала фото из больницы Косторная.
Фото: из личного архива Алёны Косторной
19-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй раз, когда Косторная уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
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