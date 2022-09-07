Мишина и Галлямов рассказали, за счёт чего идёт прогресс в группе Москвиной

Чемпионы мира 2021 года в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, где ищут мотивацию во время отстранения российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.
Вместе с Анастасией и Александром в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге участвовали юниорские пары, в том числе их одноклубники Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.
«Мотивацию, наверное, можно непосредственно увидеть — это вторая пара, которая у нас подрастает, уже тоже мастера спорта. Мы стараемся тоже двигаться вперёд», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«У нас группа с каждым днём улучшается, каждый смотрит на другого, и за счёт этого всего идёт прогресс. Даже задуматься о мотивации, какой-то себе бред в голову вселять — нам просто не до этого. Мы знаем, над чем нам нужно работать, знаем, к чему готовиться, и всё-таки мы спортсмены и знаем, что нам нужно делать, и работаем», — сказал Галлямов.
«У нас в стране, в городе конкуренция очень хорошая, на высоком уровне. Мы не скучаем», — добавила Мишина.
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