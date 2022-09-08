Спортивная пара из «Ангелов Плющенко» стала второй на первенстве Москвы

На юниорском первенстве Москвы по фигурному катанию определились победители в соревнованиях спортивных пар. За золото боролись только два дуэта. Первое место заняли Варвара Черемных и Даниил Бутенко из академии «Медведково». Шесть баллов уступила им пара Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев из «Ангелов Плющенко».

Напомним, развитием парного катания Евгений Плющенко начал заниматься только в 2022 году.

Фигурное катание. Первенство Москвы среди юниоров

Парное катание

1. Варвара Черемных/Даниил Бутенко («Медведково») – 176,78.

2. Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев («Ангелы Плющенко») – 170,65.

3. Милана Омельченко/Павел Астахов («Вдохновение») – 143,19.

4. Варвара Смирнова/Алексей Белкин («Медведково») – 141,37.

5. Софья Сметанкина/Андрей Мирин («Вдохновение») – 141,08.

6. Валерия Ходыкина/Даниил Венедиктов («Медведково») – 138,91.