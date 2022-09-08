Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Спортивная пара из «Ангелов Плющенко» стала второй на первенстве Москвы

Спортивная пара из «Ангелов Плющенко» стала второй на первенстве Москвы
Комментарии

На юниорском первенстве Москвы по фигурному катанию определились победители в соревнованиях спортивных пар. За золото боролись только два дуэта. Первое место заняли Варвара Черемных и Даниил Бутенко из академии «Медведково». Шесть баллов уступила им пара Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев из «Ангелов Плющенко».

Напомним, развитием парного катания Евгений Плющенко начал заниматься только в 2022 году.

Фигурное катание. Первенство Москвы среди юниоров
Парное катание

1. Варвара Черемных/Даниил Бутенко («Медведково») – 176,78.
2. Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев («Ангелы Плющенко») – 170,65.
3. Милана Омельченко/Павел Астахов («Вдохновение») – 143,19.
4. Варвара Смирнова/Алексей Белкин («Медведково») – 141,37.
5. Софья Сметанкина/Андрей Мирин («Вдохновение») – 141,08.
6. Валерия Ходыкина/Даниил Венедиктов («Медведково») – 138,91.

Сюрприз от Плющенко и тренерский дебют Авербуха. Новые интриги юниорских прокатов Сюрприз от Плющенко и тренерский дебют Авербуха. Новые интриги юниорских прокатов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022