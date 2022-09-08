Этери Тутберидзе: не считаю нашу команду и наши методы жестокими

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не считает себя жестоким наставником.

«Я не считаю нашу команду и наши методы жёсткими или уж тем более жестокими. Поэтому, наверное, я поставлю оценку 3 из 10. Потому что наша система всё-таки носит некий рекомендательный характер.

Наш накопленный опыт позволяет нам уже видеть, какие задания давать и какие планы строить. Любой спортсмен имеет право как однократно, так и системно отказаться от выполнения задания. Ну а результат, к радости или к сожалению, мы видим налицо.

10 – это когда, наверное, тренер настаивает на своих заданиях. Мы не настаиваем. Приходим, даём задания, а дальше спортсмен… У нас бывает семь спортсменов на льду – из них три выполняют задания, а четыре ездят по кругу. Просто потому, что не чувствуют себя в тонусе.

Вот, к сожалению, если это одна тренировка – ну ничего страшного. А если это становится системой, то это не будет работать», – сказала Тутберидзе в интервью YouTube-каналу «Тинькофф».