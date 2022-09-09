Ушёл из жизни ответственный секретарь ФФККР Вячеслав Зайцев

На 83-м году жизни скончался ответственный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Вячеслав Зайцев.



Он выступал в одиночном и парном катании, являясь мастером спорта. Зайцев занимал должности исполнительного директора (1992-2002, 2006-2010) и генерального секретаря (2002-2006) ФФККР. Ответственным секретарём организации он был с 4 июня 2010 года.



«Вячеслав Иванович практически до последнего дня был вовлечен в трудовую деятельность. Полностью отдавался работе. Всегда был предан фигурному катанию. Его невероятный оптимизм и жизнестойкость вселяли уверенность и заставляли иначе взглянуть на происходящее. Всегда подтянутый, со спортивной выправкой, он будто оставался фигуристом и готов был в любую минуту снова выйти на лёд. Он обладал невероятным чувством юмора и запомнится таким.



Его кратких и чётких формулировок, глубоких знаний с потрясающими рассказами о прошлом, его доброй улыбки нам будет не хватать…

Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье, родным и коллегам Вячеслава Ивановича Зайцева. Он был настоящим профессионалом и замечательным человеком… Светлая память», — написано в сообщении на официальном сайте ФФККР.