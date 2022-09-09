Александр Жулин: у всех настроение чуть-чуть подавленное, ведь всего лишили

Тренер Александр Жулин рассказал о планах олимпийских чемпионов в команде Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

На Играх-2022 в Пекине Синицина и Кацалапов также завоевали серебро в танцах на льду.

«Спортсмены готовятся к контрольным стартам (они пройдут 24-25 сентября в Москве). Какие дальше планы? Будем думать после контрольных стартов.

Не было ли у Виктории и Никиты мыслей взять паузу на год в связи с отстранением российских фигуристов от международных стартов? Мысли у всех возникают, я так думаю. Наверное, мысли и у них возникали.

Как у них настроение? За спортсменов не берусь говорить. Вроде выглядят нормально. А так у всех настроение чуть-чуть подавленное, ведь никуда нельзя, всего лишили. Всем, конечно, тяжело сейчас», — приводит слова Жулина «Спорт день за днём».