Станислава Константинова: по популярности фигурное катание нельзя сравнить с футболом

Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась на тему сравнения популярности фигурного катания с футболом.
«По популярности фигурное катание нельзя сравнить с футболом. Фигурное катание начало пользоваться спросом у зрителей относительно недавно — с Олимпиады в Сочи. До этого на соревнованиях были полупустые трибуны. Плюс турниры по фигурному катанию освещают не так подробно, как футбольные матчи.
Если бы арена была больше, то и наполняемость была бы соответствующей. Но проблема в том, что издалека фигурное катание смотреть невозможно — ничего не видно. На большие чемпионаты, конечно, стадион заполняется полностью. Но если смотреть на фигуриста с высокого ряда, ничего не поймёшь», — приводит слова Станиславы Константиновой «Матч ТВ».
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