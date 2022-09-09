Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская ответила Рудковской, заявившей, что фигурное катание обходит футбол по зрителям

Смородская ответила Рудковской, заявившей, что фигурное катание обходит футбол по зрителям
Комментарии

65-летний спортивный функционер и бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская ответила известному продюсеру и совладелице академии «Ангелы Плющенко» Яне Рудковской, которая заявила, что «фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам» и собирает больше зрителей.

«Рудковская выдаёт желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать — ещё долгий путь до такой популярности. Международные соревнования ушли и там, и там.

Fan ID уберёт тех, кто хулиганил на стадионах. Придут другие, которые стадиона не боятся. Сильно это не повлияет на количество зрителей», — приводит слова Смородской Sport24.

Напомним, Смородская возглавляла «Локомотив» с июля 2010 года по август 2016 года. Затем её на этом посту сменил функционер Илья Геркус, который этим летом после паузы перешёл на работу в московское «Торпедо».

Новость по теме
Смородская объяснила, почему не видит смысла в товарищеских матчах сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022