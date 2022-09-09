Смородская ответила Рудковской, заявившей, что фигурное катание обходит футбол по зрителям

65-летний спортивный функционер и бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская ответила известному продюсеру и совладелице академии «Ангелы Плющенко» Яне Рудковской, которая заявила, что «фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам» и собирает больше зрителей.
«Рудковская выдаёт желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать — ещё долгий путь до такой популярности. Международные соревнования ушли и там, и там.
Fan ID уберёт тех, кто хулиганил на стадионах. Придут другие, которые стадиона не боятся. Сильно это не повлияет на количество зрителей», — приводит слова Смородской Sport24.
Напомним, Смородская возглавляла «Локомотив» с июля 2010 года по август 2016 года. Затем её на этом посту сменил функционер Илья Геркус, который этим летом после паузы перешёл на работу в московское «Торпедо».
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