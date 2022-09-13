Станислава Константинова: на ЧЕ так сильно ревели трибуны, что я не слышала свою музыку

Российская фигуристка Станислава Константинова оценила поддержку болельщиков на турнирах по фигурному катанию.
«Поддержка перед выступлениями у нас на уровне. Болельщики и плакаты рисуют, и кричат, но во время выступления это может сбивать.
Мне, например, перед стартом нужна полная тишина, чтобы настроиться на выступление. Помню, на чемпионате Европы так сильно ревели трибуны перед окончанием моей программы, что я не слышала свою музыку и боялась пропустить её окончание и получить за это снижение оценки. Но в любом случае мне было очень приятно получить такую колоссальную поддержку от фанатов.
Фигурное катание — высококоординационный вид спорта, и любое отклонение от привычки может навредить спортсмену», — приводит слова Станиславы Константиновой «Матч ТВ».
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