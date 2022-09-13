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Фигуристка Виктория Синицина рассказала, за что невзлюбила автозагар

Фигуристка Виктория Синицина рассказала, за что невзлюбила автозагар
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Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина рассказала об одном из своих бьюти-провалов.

«Мне нравится, когда моя кожа выглядит слегка загорелой. Я думала, что самый простой и быстрый способ сделать кожу менее бледной – нанести на тело автозагар. Но каждая попытка становилась для меня провальной. Я перепробовала множество средств: от самых популярных и дорогих до самых доступных, но результат был один и тот же. Практически всегда загар ложился пятнами, отпечатывался на постельном белье, слезал после первого скрабирования. Раз и навсегда я решила для себя, что загорать буду либо в солярии, либо под солнцем с хорошим SPF-средством на коже. Во-первых, так я лишаю себя лишнего повода для стресса. А во-вторых, загар, приобретённый на солнце или в солярии, сохраняется на долгое время», — приводит слова Синициной People Talk.

Эксперт издания опровергла мнение Виктории, заявил, что автозагар намного полезнее настоящего и тем более солярия. Хотя особенности нанесения, конечно, имеются.

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