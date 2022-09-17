Источник: Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие на Кубке вызова в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие на Кубке вызова в США в Ардморе (США, штат Пенсильвания). Об этом сообщает американский журналист Дэйв Лиз.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Ранее появилась информация, что Дэвис вышла замуж за своего партнёра Глеба Смолкина 18 марта в Неваде. Сами фигуристы, а также их близкое окружение новость не подтвердили.