Под руководством Брайана Орсера Женя мечтала выйти на новый уровень и побороться за золото Олимпиады, а получила лишь массу разочарования.

«Она уже ничего не добьётся». Как Медведева сломала карьеру, уехав от Тутберидзе в Канаду

Жизнь и тренировки в Канаде — очень интересный, хоть и драматичный период в карьере Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира с трудом приняла решение сменить тренера и уехала от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, с которым мечтала выйти на новый уровень и взять реванш на следующей Олимпиаде.

К несчастью, этого не произошло. На протяжении двух лет фигуристка боролась с травмами, превратностями судьбы и исправляла собственные ошибки, стоившие ей славных лет в большом спорте.

А ведь Тутберидзе её предупреждала, что так будет.

Отношения Тутберидзе и Медведевой испортились из-за Загитовой

Уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе после драмы на Олимпиаде в Пхёнчхане и по сей день остаётся одним из самых напряжённых периодов в отечественном фигурном катании. Спортсменка, два года с особым успехом защищавшая честь страны на крупнейших стартах, не смогла завоевать заветную медаль высшего достоинства и была вынуждена принять непростое решение.

Расставание с наставницей «Хрустального» было громким и болезненным: с обеих сторон поступали резкие комментарии, после которых казалось, что все мосты между ними сожжены. Апогеем взаимных обид стало заявление Тутберидзе о том, что Медведева была недовольна тем, что тренер позволила Загитовой участвовать в Играх.

«Прямо после выхода с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову ещё на один год в юниорах?». Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — рассказывала Этери Георгиевна, отвечая на вопрос, что стало причиной испорченных отношений с Женей.

Фигуристка ушла, не попрощавшись: молча собрала вещи и отправилась в Канаду к Брайану Орсеру — наставнику двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

Медведева лишила Туктамышеву поездки на чемпионат мира

Источники, близкие к ситуации, отмечали — противостояние Медведевой и Тутберидзе накалилось в тот момент, когда тренер сообщила, что спортсменка не добьётся успехов без неё. Вот, что говорил канадский специалист Даг Хау, который являлся хорошим другом и коллегой Орсера:

«Тренер сказала Евгении, что её карьере конец, что она уже больше ничего не добьётся. Об этом мне Брайан рассказывал».

Но как бы жёстко это ни звучало, слова Этери Георгиевны стали пророческими для Жени. Несмотря на множество обнадёживающих речей и обещаний вернуть Медведеву в строй, сделать это у канадца едва ли получилось.

Первый сезон фигуристка начисто провалила: на чемпионате России — 2019 она ещё в короткой программе выбыла из гонки за награды, неудачно приземлив тройной флип в каскаде и вместо тройного тулупа выполнив одиночный, с двойного же акселя Женя упала.

Евгения Медведева, чемпионат России — 2019 Фото: РИА Новости

Отбор на европейское первенство подопечная Орсера, естественно, не прошла, а с чемпионатом мира произошла заминка. Квалификационным турниром перед ним был финал Кубка России, завершившийся скандалом: Медведева опередила Туктамышеву чуть больше чем на балл, заработав путёвку в Сайтаму. Причём сама Лиза решением федерации была явно недовольна, отметив, что «устала бороться за место в сборной».

Медведева не смогла вернуться в Канаду из-за собственной ошибки

Бронза мирового первенства должна была приободрить Медведеву, но в следующем году её проблемы с формой только продолжили множиться. Травмы не давали ей собраться на важнейших стартах, а новое поколение — Трусова-Щербакова-Косторная — уже нещадно давило бывших лидеров, начиная эру четверных прыжков у девушек.

Последним официальным соревнованием Жени стал национальный чемпионат. Фигуристка откатала только короткую программу и снялась с произвольной из-за сломанного конька.

А дальше началась череда неудач, поставившая карьеру Медведевой под угрозу. Во время пандемии коронавируса спортсменка поехала на заработки в Японию, где выступала в шоу Prism on Ice. Вернуться вовремя она не смогла из-за закрытых границ, причём путь привёл её не в Канаду, а в Россию, куда ещё ходили рейсы.

Евгения Медведева, сезон-2018/2019 Фото: РИА Новости

На родине двукратную чемпионку мира поддерживали тренеры Елена Буянова и Татьяна Тарасова. Медведева занималась на катке в ЦСКА — её работу контролировал Брайан Орсер по дистанционной связи, но долго такие отношения просуществовать не могли. Подготовка к сезону была испорчена, Женя совершила ошибку, которую нужно было срочно исправлять. Вернувшись к Этери Тутберидзе, она рассчитывала продлить свой век в спорте, но безуспешно — времени было упущено слишком много.

Скучала по России и обнаружила мёртвое тело в доме в Торонто

Жизнь в Канаде, как и тренировки, давалась Жене непросто. Вдали от друзей и близких фигуристка отчаянно скучала, а враждебная среда, от которой её пытался защитить тренер, всё равно преследовала Медведеву. Спустя пару лет после возвращения из-за границы спортсменка рассказывала о преступлении, которое произошло в её доме в Торонто.

«Мужчина с ребёнком на шее рядом идёт: «Знаешь, что случилось?» — «Нет, без понятия, почему лифт не работает». А он: «There is a dead body in elevator». В лифте мёртвое тело. И я такая: «Чего!?». Ок, спускаюсь — там полицейские, всё огорожено, мигалки, меня не выпускали с территории. Потом тренер пишет: «Ты в порядке?». Я: «Да, нормально».

Прихожу на каток, включаем телевизор, и там говорят, что в мусорном баке на заднем дворе моего дома нашли расчленённое тело», — делилась страшными подробностями фигуристка в интервью на YouTube-канале «Шляпа».

Евгения Медведева на тренировке Фото: РИА Новости

Конечно, это был не рядовой случай, но пережить Медведевой пришлось многое. В Канаду она приехала психологически разбитой после проигрыша и нуждалась в поддержке знающего человека. Таким оказался Брайан Орсер, который после завершения сотрудничества только положительно отзывался о Жене.

«Ты ведь идёшь к этому всю жизнь, тебе кажется, что ты должен стать олимпийским чемпионом во что бы то ни стало, ты в каком-то смысле и есть эта медаль. А потом вдруг этого не происходит — и ты в растерянности. Потому что непонятно: кто же я тогда такой, чего я стою без этой медали? А у Евгении не было иного пути, кроме пути к золоту Олимпиады. Ну и когда этого не случилось, ей пришлось собирать себя заново, и её спасла любовь к фигурному катанию. А теперь её обожает весь мир», — сказал он Sports.ru, и с ним трудно не согласиться.