Губерниев — о призовых: если бы не моя любовь к лыжникам, они бы сосали лапу, как медведь

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о размерах призовых для фигуристов на чемпионате России. Чемпионы получат по 2,5 млн рублей.

«Никак не буду комментировать относительно разницы в призовых фигуристов и лыжников. Ещё раз скажу: все приличные федерации обеспечивают призовыми своих спортсменов, я об этом и раньше говорил. Если бы не моё внимание и не моя любовь к лыжникам, они бы, как медведь зимой, сосали лапу. Но у медведя большая жировая прослойка, как известно, а у лыжников – не факт. Но сейчас, слава богу, скромными моим усилиями у лыжников появился призовой фонд, спасибо спонсорам. Что тут скажешь…» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.